HOME NEWS NUSANTARA

Iming-imingi Uang, Kakek 66 Tahun Setubuhi Bocah SD di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |01:05 WIB
Iming-imingi Uang, Kakek 66 Tahun Setubuhi Bocah SD di Lampung
A
A
A

TANGGAMUS - Seorang kakek berinisial BN (66) ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Lampung karena mencabuli anak tetangganyadengan iming-iming uang.

Pelaku BN ditangkap kemarin Kamis, 30 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB saat berada di kediamannya," kata Kasat Reskrim Polres Tanggamus, Iptu Muhammad Jihad Fajar Balman, Jumat (31/5/2024).

Pelaku berdasarkan laporan ayah korban berinisial SR (48) pada Selasa 21 Mei 2024.

 BACA JUGA:

Menurut Muhammad Jihad, pencabulan terjadi pada Jumat 17 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Kecamatan Sumberejo. Korban diketahui masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

"Awalnya korban menceritakan kepada dua orang guru di sekolahnya bahwa telah disetubuhi oleh pelaku, sehingga kemudian guru tersebut melaporkan kepada keluarga korban," jelasnya.

