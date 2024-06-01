Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nestapa Lansia di Lebak, Rumah hingga Tabunganya Ludes Terbakar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |20:41 WIB
Nestapa Lansia di Lebak, Rumah hingga Tabunganya Ludes Terbakar
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LEBAK - Hamdah (67) warga Kampung Gintung, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terbujur lemas, Sabtu (1/6/2024). Dia kehilangan rumah beserta tabungan berharganya.

Peristiwa itu bermula kala rumah semi permanen yang ditempati wanita lanjut usia (Lansia) itu tiba-tiba terbakar. Saat itu pukul 12.12 WIB kondisi rumah memang kosong.

Secara tiba-tiba api berkobar dan membuat para tetangga riuh serta berjibaku untuk memadamkan. Hamdah yang saat ini tengah di luar mendapati laporan seketika terkulai lemas.

"Informasi kebakaran sekitar pukul 12.12 Wib. Tak ada Korban jiwa, namun seluruh barang di dalam rumah semi permanen yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh bangunan rumah," kata Sekretaris Desa Cipeundeuy, Tomi Hardiwijaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189257//viral-rxTR_large.jpg
Penampakan Bos Terra Drone Michael Wishnu Wardana saat Ditangkap di Apartemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189241//dirut_terra_drone-2O0n_large.jpg
Breaking News! Dirut Terra Drone Ditetapkan Tersangka Buntut Kebakaran Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189233//kebakaran-abt4_large.jpg
Breaking News! Dirut Terra Drone Indonesia Ditangkap di Apartemen Mewah Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189149//kebakaran_gedung_terra_drone-DukW_large.jpg
Breaking News! Polisi Tangkap Dirut PT Terra Drone Terkait Kebakaran yang Tewaskan 22 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189063//kebakaran-F1d2_large.jpg
Bidik Tersangka, Polisi Periksa Manajemen Gedung Terra Drone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189051//kebakaran-Xof3_large.jpg
Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Tewas karena Hirup Gas Karbon Monoksida
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement