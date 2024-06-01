Nestapa Lansia di Lebak, Rumah hingga Tabunganya Ludes Terbakar

LEBAK - Hamdah (67) warga Kampung Gintung, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terbujur lemas, Sabtu (1/6/2024). Dia kehilangan rumah beserta tabungan berharganya.

Peristiwa itu bermula kala rumah semi permanen yang ditempati wanita lanjut usia (Lansia) itu tiba-tiba terbakar. Saat itu pukul 12.12 WIB kondisi rumah memang kosong.

Secara tiba-tiba api berkobar dan membuat para tetangga riuh serta berjibaku untuk memadamkan. Hamdah yang saat ini tengah di luar mendapati laporan seketika terkulai lemas.

"Informasi kebakaran sekitar pukul 12.12 Wib. Tak ada Korban jiwa, namun seluruh barang di dalam rumah semi permanen yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh bangunan rumah," kata Sekretaris Desa Cipeundeuy, Tomi Hardiwijaya.