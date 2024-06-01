Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jelang Arak-arakan Persib, Lalin di Pasteur Masih Lancar, Bobotoh Sudah Standy

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |11:30 WIB
Jelang Arak-arakan Persib, Lalin di Pasteur Masih Lancar, Bobotoh Sudah Standy
Bobotoh Persib Bandung (foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Menjelang kedatangan Persib di Kota Bandung, kondisi arus lalu lintas di Jalan Dr. Djunjunan atau Pasteur masih lancar, Sabtu (1/6/2024).

Berdasarkan pantauan sekitar pukul 10.00 WIB, arus lalu lintas saat keluar gerbang Tol Pasteur menuju arah Kota Bandung tampak ramai lancar.

Kondisi yang sama juga terjadi dari arah Kota Bandung menuju pintu masuk gerbang Tol Pasteur. Hingga saat ini, belum terjadi kepadatan kendaraan ataupun iring-iringan dari para Bobotoh.

BACA JUGA:

Pemprov Jabar Gelar Arak-arakan Keliling Bandung Rayakan Persib Juara Liga 1 

Meski begitu, terlihat sejumlah Bobotoh yang sudah berada di pinggir-pinggir jalan di sekitaran Pasteur untuk menyambut kedatangan Persib.

Tampak juga, sejumlah pedagang atribut Persib menjajakan dagangannya di kawasan Pasteur ini.

Seperti diketahui, tim Persib rencananya akan tiba di Kota Bandung pada Sabtu (1/6/2024) siang ini. Direncanakan, mereka akan melakukan arak-arakan keliling Kota Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/49/3188303//syukuran_gol_pertama_ramon_tanque_bersama_persib_bandung_bandungfootballcom-2azJ_large.jpg
Bobotoh Syukuran Ramon Tanque Cetak Gol Perdana untuk Persib Bandung, Pesta Nasi Tumpeng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870//ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/49/3179474//chintya_zm_prediksi_persib_bandung_menang_3_0_atas_persis_solo-E0yB_large.jpg
Bobotoh Cantik Chintya ZM Optimistis Persib Bandung Menang 3-0 atas Persis Solo di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/261/3173723//sopie_maharani_optimistis_persib_bandung_menang_2_0_atas_bangkok_united_malam_ini-na5e_large.jpg
Bobotoh Cantik Sopie Maharani Optimistis Persib Bandung Permalukan Bangkok United 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/49/3172762//bobotoh_cantik_asal_cimahi_dukung_persib_bandung_menang_atas_persita_tangerang-r6Hy_large.jpg
Optimisme Bobotoh Cantik: Prediksi Persib Bandung Menang 3-1 Lawan Persita Tangerang di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/49/3172255//pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_yakin_yang_menghujat_thom_haye_bukanlah_bobotoh-S4Zw_large.jpg
Thom Haye Dihujat, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak: Pelakunya Bukan Bobotoh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement