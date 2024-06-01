Jelang Arak-arakan Persib, Lalin di Pasteur Masih Lancar, Bobotoh Sudah Standy

BANDUNG - Menjelang kedatangan Persib di Kota Bandung, kondisi arus lalu lintas di Jalan Dr. Djunjunan atau Pasteur masih lancar, Sabtu (1/6/2024).

Berdasarkan pantauan sekitar pukul 10.00 WIB, arus lalu lintas saat keluar gerbang Tol Pasteur menuju arah Kota Bandung tampak ramai lancar.

Kondisi yang sama juga terjadi dari arah Kota Bandung menuju pintu masuk gerbang Tol Pasteur. Hingga saat ini, belum terjadi kepadatan kendaraan ataupun iring-iringan dari para Bobotoh.

Meski begitu, terlihat sejumlah Bobotoh yang sudah berada di pinggir-pinggir jalan di sekitaran Pasteur untuk menyambut kedatangan Persib.

Tampak juga, sejumlah pedagang atribut Persib menjajakan dagangannya di kawasan Pasteur ini.

Seperti diketahui, tim Persib rencananya akan tiba di Kota Bandung pada Sabtu (1/6/2024) siang ini. Direncanakan, mereka akan melakukan arak-arakan keliling Kota Bandung.