5 Anggota KPU Kota Gorontalo Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari melantik lima anggota KPU Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pelantikan dilakukan di Kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Pelantikan lima anggota KPU Kota Gorontalo itu ditekan dalam surat Keputusan KPU Nomor 637 tahun 2024 tentang pengangkatan anggota KPU Kota Gorontalo Provinsin Gorontalo periode 2024-2029.

Mereka yang dilantik ialah Fadjrin Buhang, Junaidi Yusrin, Mario S. Nurkamiden, Muhamadun Bashar Laba dan Ramling Ondang Djau. Pengangkatan kelimanya disahkan setelah pembacaan sumpah yang juga dipimpim oleh Hasyim pada hari ini.

Hasyim berpesan agar kelima anggota KPU yang baru dilantik bekerja berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Hal itu terutama undang-undang terkait Pemilu dan segala peraturan terkaitnya.

"Maka dengan demikian nanti pada situasi yang kita mengambil keputusan, itu kita mengambil keputusan dengan kokoh karena berpedoman pada peraturan perundsng-undangan," kata Hasyim.

Hasyim juga mengingatkan bahwa KPU merupakan lembaga yang mempunyai karakter kolektif kolegial sehingga segala keputusannya diambil berdasarkan pleno. Ia mengingatkan agar unsur KPU dari anggota dan sekretariat KPU tetap solid.

"Dan soliditas di KPU antara anggota KPU sesama anggota KPU dengan sekretariat menjadi amat penting karena dengan begitu roda organisasi ini berjalan dengan baik dan efektif," sambungnya.