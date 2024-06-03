Truk Tiba-Tiba Belok Kanan, Remaja di Muaro Jambi Meninggal Terlindas

MUARO JAMBI - Seorang remaja di Kecematan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, tewas setelah terlindas truk yang tiba-tiba belok kanan saat melintas di Jalan Raya Desa Talang Duku.

Akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia saat hendak dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Kecelakaan mengerikan tersebut terekam CCTV milik salah satu perusaan yang berada di dekat tempat kejadian perkara (TKP). Diketahui, korban atas nama Randi Setiawan, warga Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi, meninggal usai kecelakaan yang terjadi pada, Senin (3/6/2024) siang.

Saat kejadian, korban dengan mengendarai sepeda motor Beat dengan nomor polisi BH 5908 GE, terlihat hendak menyalip dari sisi kanan truk Hino dengan nomor polisi BH 8396 HW, yang melintas dari arah yang sama.

Namun, kendaraan truk tersebut malah belok ke kanan hendak masuk ke lokasi PT Kurnia Tunggal Nugraha dengan tiba - tiba dan menabrak korban. Sehingga, korban terjatuh tepat di bawah kendaraan truk yang sedang melaju tersebut.

"Randi Setiawan pun tewas saat di larikan kerumah sakit terdekat. Sementara sepeda motornya hancur dan nyaris tak berbentuk lagi," ujar Kanit Reskrim Polsek Maro Sebo, Ipda Teguh Santiko Prasetyo.