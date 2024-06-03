Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Pikap Tabrak Truk yang Tengah Parkir, 3 Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |14:49 WIB
Mobil Pikap Tabrak Truk yang Tengah Parkir, 3 Tewas
BANDARLAMPUNG - Sebuah Mobil Grand Max pikap warna putih bernomor polisi BE 8782 PJ menghantam truk fuso dengan nomor polisi BE 8654 BJ di Jalan Soekarno Hatta atau tepatnya depan PT. BLPP 1 Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Bandarlampung, Minggu (2/6/2024) sekitar pukul 19.00 wib.

Akibat peristiwa tersebut, 3 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. Sementara sopir truk melarikan diri.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung Ipda Gunawan mengatakan, kecepatan itu terjadi lantaran mobil grand max pikap tersebut menabrak mobil truk fuso yang sedang berhenti parkir di badan jalan.

"Akibat kecelakaan itu, 3 orang penumpang Grand Max meninggal dunia," ujar Gunawan saat dikonfirmasi, Senin (3/6/2024).

Gunawan menuturkan, adapun inisial ketiga korban meninggal yakni inisial HN warga Way Gubak Panjang, NH dan LP warga Tanjung Bintang.

Halaman:
1 2
      
