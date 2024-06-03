Gempa Berkekuatan M3,6 Guncang Boltim Sulawesi Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 3,6 mengguncang wilayah Tutuyan Boltim Sulawesi Utara pada Senin (3/6/2024) malam dengan kedalaman 10 Kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan tidak berpotensi tsunami

"#Gempa Mag:3,6, 03-Jun-2024 22:19:55WIB, Lok:0.16LS, 125.33BT (129 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM SULUT), kedalaman: 10.km," tulis BMKG di akun media sosial X dikutip pada Senin (3/6/2024).

BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pukul 22.19 WIB. Titik gempa berada di 0.16 Lintang Selatan, 125,33 Bujur Timur dengan pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Dengan mengeluarkan data tersebut, BMKG menginformasikan bahwa pihaknya tetap mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Angkasa Yudhistira)