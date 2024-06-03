Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Motif Pembunuhan Wanita di Bantul Terungkap, Korban Curi HP dan Uang Rp150 Ribu

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |15:14 WIB
Motif Pembunuhan Wanita di Bantul Terungkap, Korban Curi HP dan Uang Rp150 Ribu
Ilustrasi. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

BANTUL - Polisi mengungkap motif pembunuh perempuan paruh baya yang jasadnya ditemukan di kos di wilayah Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, Bantul. Pelaku mengaku ingin menguasai harta milik korban.

"Motifnya ingin menguasai harta benda milik korban, HP dan uang tunai Rp150 ribu," kata Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana, Senin (03/06/2024).

 BACA JUGA:

Jeffry mengatakan, pelaku membunuh korban dengan cara dibekap menggunakan bantal dan dicekik lehernya. Setelah melihat korban tak berdaya, pelaku kemudian mengambil barang-barang milik korban.

Jeffry mengatakan, polisi berhasil menangkap pelaku setelah sepekan buron. Selain dari rekaman CCTV, polisi menemukan keberadaan pelaku dengan cara melacak HP milik korban.

Halaman:
1 2
      
