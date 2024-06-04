Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Roket yang Ditembakkan Hizbullah Picu Kebakaran Hutan Menyebar ke Seluruh Israel Utara

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |11:41 WIB
Roket yang Ditembakkan Hizbullah Picu Kebakaran Hutan Menyebar ke Seluruh Israel Utara
Roket yang ditembakkan Hizbullah picu kebakaran hutan di seluruh wilayah Israel utara (Foto: Reuters)
A
A
A

ISRAEL – Sebagian besar wilayah Israel utara dilanda kebakaran hutan yang dipicu oleh roket yang diluncurkan kelompok Hizbullah dari Lebanon pada Senin (3/6/2024). Tim penyelamat berjuang untuk mengendalikan kebakaran tersebut.

Banyak warga Israel yang tinggal di kota-kota dekat perbatasan Lebanon mengungsi beberapa bulan lalu mengingat meningkatnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah.

Media lokal melaporkan beberapa rumah terbakar. Militer Israel mengirimkan peralatan dan tentara untuk membantu memadamkan api, yang menyebar dengan cepat karena cuaca panas dan kering. Enam tentara cadangan dilaporkan mengalami luka ringan.

“Pasukan menguasai lokasi kebakaran, dan pada tahap ini, tidak ada nyawa manusia yang terancam,” kata militer.

Otoritas taman Israel mengatakan sebelumnya pada Senin (3/6/2024) bahwa kebakaran telah mencakup ratusan hektar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/18/3150424/iran_serang_israel-Q1Po_large.jpg
Hizbullah Tegaskan Iran Raih Kemenangan Ilahi atas Israel Selama Perang 12 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/18/3080074/sheik_naim_qassem_terpilih_sebagai_sekjen_hizbullah-wYIH_large.jpg
Sheikh Naim Qassem Terpilih Jadi Pemimpin Baru Hizbullah, Ini Sepak Terjangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/18/3074239/korban_serangan-y3Hz_large.jpg
Kamp Militer Elite Israel Jebol, Drone Hizbullah Tewaskan 4 Tentara dan Puluhan Lainnya Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/18/3068800/hizbullah-7hTn_large.jpg
Reaksi Dunia Islam atas Tewasnya Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/18/3068685/lebanon-7jL1_large.jpg
Hassan Nasrallah Tewas, Hizbullah Bakal Terus Berjuang Perangi Zionis Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/18/3065710/ibrahim_aqil-Z0GX_large.jpg
Terbunuh, Kepala Komandan Tinggi Hizbullah Ibrahim Aqil Pernah Dihargai Rp106 Miliar oleh AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement