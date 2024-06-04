Roket yang Ditembakkan Hizbullah Picu Kebakaran Hutan Menyebar ke Seluruh Israel Utara

Roket yang ditembakkan Hizbullah picu kebakaran hutan di seluruh wilayah Israel utara (Foto: Reuters)

ISRAEL – Sebagian besar wilayah Israel utara dilanda kebakaran hutan yang dipicu oleh roket yang diluncurkan kelompok Hizbullah dari Lebanon pada Senin (3/6/2024). Tim penyelamat berjuang untuk mengendalikan kebakaran tersebut.

Banyak warga Israel yang tinggal di kota-kota dekat perbatasan Lebanon mengungsi beberapa bulan lalu mengingat meningkatnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah.

Media lokal melaporkan beberapa rumah terbakar. Militer Israel mengirimkan peralatan dan tentara untuk membantu memadamkan api, yang menyebar dengan cepat karena cuaca panas dan kering. Enam tentara cadangan dilaporkan mengalami luka ringan.

“Pasukan menguasai lokasi kebakaran, dan pada tahap ini, tidak ada nyawa manusia yang terancam,” kata militer.

Otoritas taman Israel mengatakan sebelumnya pada Senin (3/6/2024) bahwa kebakaran telah mencakup ratusan hektar.