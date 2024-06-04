Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bacok Lengan Warga hingga Nyaris Putus, 3 Anggota Geng Motor Ditangkap

Iskandar Nasution , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |02:03 WIB
Bacok Lengan Warga hingga Nyaris Putus, 3 Anggota Geng Motor Ditangkap
Tiga anggota geng motor ditangkap polisi usai membacok lengan warga hingga nyaris putus (Foto : iNews)
A
A
A

CILEGON - Polres Cilegon bergerak cepat meringkus 3 orang pelaku yang diduga sebagai geng motor usai melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja hingga mengalami luka di bagian lengannya dan nyaris putus.

Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita enam buah senjata tajam yang digunakan.

Tiga orang remaja tersebut berinisial FZ, IB dan HK yang berusia 18 tahun. Mereka tertunduk saat polisi menggiringnya ke Mapolres Cilegon usai melakukan pembacokan terhadap salah seorang korban bernama Muhammad Ibnu Sina hingga lengan sebelah kirinya nyaris putus.

Wakapolres Cilegon, Kompol Rifki Seftirian mengatakan, para pelaku yang mengatasnamakan geng motor Ora Jelas Pisan (OJP) tersebut melakukan aksi penganiayaan telah direncanakan sebelumnya.

Hal tersebut dilakukan untuk ketenaran yang kemudian viral agar ditakuti oleh kelompok-kelompok berandalan lainnya.

"Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan enam buah senjata tajam jenis corbek dan garaga, pakaian saksi yang berlumuran darah, dan empat unit sepeda motor saat melancarkan aksi kejahatannya," ujar Wakapolres Cilegon Kompol Rifki Seftirian, Senin (3/6/2024).

Halaman:
1 2
      
