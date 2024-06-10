Kembali Maju di Pilwalkot Surabaya, Ery Cahyadi Komitmen Berantas Kemiskinan dan Stunting

JAKARTA - Bakal Calon Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi mengaku dirinya akan terus meningkatkan kinerja dalam mengentaskan kemiskinan hingga gizi buruk atau stunting.

Hal tersebut disampaikan Ery saat penyerahan dukungan yang diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo dan Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Senin (10/6/2024) sore.

"Jadi masih ada PR yang harus kita selesaikan dari warga Kota Surabaya, tapi satu adalah ketika terkait stunting dimana hari ini target Indonesia menjadi 1,6 itu masih ada PR yang belum terselesaikan, itu harus kita selesaikan itu semuanya," ujar Ery Cahyadi.

Ery menyebutkan, angka kemiskinan di Surabaya juga akan terus diupayakan untuk semakin turun sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera dan berdaya.

"Kemudian, kemiskinan yang turun dari 11 menjadi 4,5 persen itu masih harus kita tingkatkan. Karena target kita sebenarnya adalah dua, meskipun dalam tiga tahun kita sudah bisa menurunkan drastis terutama untuk stunting," kata Ery Cahyadi.

Ery mengaku dengan masa kepemimpinan yang singkat maka banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Jadi kami masih ada PR membentuk kampung Madani, karena di Surabaya sudah berjalan. Kami sebenarnya lima tahun, harus terpotong menjadi tiga tahun, setahun nya Covid-19," pungkas Ery Cahyadi.

Selain Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo dan juga Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, hadir pula Wakil Ketua Umum (Waketum) I DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, Waketum II DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tama Satrya Langkun, dan sejumlah petinggi Partai Perindo.