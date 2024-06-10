Cak Ery Diusung Perindo, Michael Sianipar: Sosok yang Punya Rekam Jejak Baik di Surabaya

JAKARTA - Partai Perindo resmi mengusung Ery Cahyadi alias Cak Ery maju sebagai Bakal Calon Wali Kota Surabaya (Cawalkot) Surabaya di Pilkada 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum (Waketum) I DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar mengatakan, sosok Cak Ery memiliki rekam jejak baik dan tingkat kepuasan yang sangat tinggi.

"Cak Ery adalah Wali Kota Surabaya yang sudah punya rekam jejak yang sangat baik kita melihat juga tingkat kepuasannya juga sangat tinggi bahkan di survei lebih dari 50 persen yang menyatakan akan memilih Cak Ery kembali," kata Michael saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

BACA JUGA: Waketum Perindo Yakin Cak Ery Jadikan Surabaya Lebih Baik di Periode Kedua

Michael mengatakan di bawah kepemimpinan Cak Ery dan Armuji banyak transformasi yang dilakukan salah satunya infrastruktur. "Kalau kita lihat banyak transformasi infrastruktur banyak keputusan berani yang Cak Ery ambil untuk menata trotoar, perairan juga sedang ditata kembali dalam waktu sangat singkat," ujarnya.

Lebih lanjut, Michael mengatakan Partai Perindo yang diketuai Hary Tanoesoedibjo melihat Cak Ery memiliki semangat pembaruan yang bisa dilanjutkan kembali di Surabaya.

"Kita lihat ada semangat pembaruan di Kota Surabaya oleh Cak Ery ini kita harapkan bisa dilanjutkan kembali," pungkas politikus partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu.

BACA JUGA: Ketua Perindo Jatim Yakin Ery Cahyadi Bakal Menang Mutlak di Pilwalkot Surabaya

(Arief Setyadi )