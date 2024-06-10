Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ketua Perindo Jatim Yakin Ery Cahyadi Bakal Menang Mutlak di Pilwalkot Surabaya

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |19:46 WIB
Ketua Perindo Jatim Yakin Ery Cahyadi Bakal Menang Mutlak di Pilwalkot Surabaya
Ery Cahyadi (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

 

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jawa Timur, Armaya mengaku optimis dan sangat yakin Bakal Calon Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi dapat menang mutlak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2024.

Hal tersebut disampaikan Armaya usai penyerahan dukungan yang diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional Partai Perindo dan Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo di Kantor DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Senin (10/6/2024) sore.

"Tentunya kita harus sering koordinasi, sering komunikasi, membaca arah, yang selama ini menurut survei kan sangat tinggi Mas Ery. Ini harus lebih di push lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan dia untuk kota Surabaya. Ini nanti teman-teman dari Perindo akan support lebih kenceng lagi ya, karena program beliau sudah dirasakan masyarakat," ujar Armaya.

Armaya melihat basis akar rumput sangat kuat dan solid serta dukungan dari partai politik yang ada di Surabaya masih sangat tinggi.

"Kita targetkan harus menang mutlak di Pilkada Surabaya 2024 nanti. Karena dorongan kuat dari semua Partai, dan kinerjanya juga bagus, pairing nya juga bagus, ini perlu ada perjuangan lebih ekstra keras. Kita sudah bicara tadi program itu harus kita tindaklanjuti, nanti kita ketemu intensif, apa yang harus terus dikembangkan terkait program yang sudah ada selama ini," pungkas Armaya.

Selain Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo dan juga Ketua Desk Pilkada DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, hadir pula Wakil Ketua Umum (Waketum) I DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, Waketum II DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tama Satrya Langkun, dan sejumlah petinggi Partai Perindo.

