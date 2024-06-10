Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cak Ery Dinilai Energik, Waketum Ferry Kurnia: Tak Salah Perindo Dukung Kembali

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |19:32 WIB
Cak Ery Dinilai Energik, Waketum Ferry Kurnia: Tak Salah Perindo Dukung Kembali
Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Waketum II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai sosok Ery Cahyadi alias Cak Ery sangat energik dan memiliki legasi luar biasa.

Menurutnya, Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu, tak salah mendukung kembali Cak Ery di periode kedua Pilwalkot Surabaya 2024.

"Saya pikir Cak Ery yang energik ya dia punya legasi yang luar biasa jadi saya pikir tidak salah kalau Partai Perindo mendukung kembali Cak Ery jadi Wali Kota," kata Ferry saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Ferry pun berharap Cak Ery dapat menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) Kota Surabaya di periode kedua dengan memastikan masyarakat sejahtera dan menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan lainnya.

"Tentunya, kita berharap di periode berikutnya Surabaya yang memang sudah luar biasa sebagai kota metropolitan ini ya mudah mudahan terus mempercantik diri sebagai kota yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Satu PR penting yakni buat Cak Ery ke depan karena masyarakat Surabaya betul betul sejahtera, betul betul tidak ada problem kemasyarakatan, tidak ada problem sosial lainnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Ferry menyakini Cak Ery dapat memajukan Kota Surabaya yang lebih maju di periode keduanya.

"Saya yakin di tangan Cak Ery bisa dilakukan apalagi dengan melihat hasil yang sekarang sudah bisa membuktikan ke masyarakat luas bahwa Kota Surabaya sudah luar biasa maju," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291/partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290/dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement