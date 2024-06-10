Cak Ery Dinilai Energik, Waketum Ferry Kurnia: Tak Salah Perindo Dukung Kembali

JAKARTA - Waketum II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai sosok Ery Cahyadi alias Cak Ery sangat energik dan memiliki legasi luar biasa.

Menurutnya, Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu, tak salah mendukung kembali Cak Ery di periode kedua Pilwalkot Surabaya 2024.

"Saya pikir Cak Ery yang energik ya dia punya legasi yang luar biasa jadi saya pikir tidak salah kalau Partai Perindo mendukung kembali Cak Ery jadi Wali Kota," kata Ferry saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Ferry pun berharap Cak Ery dapat menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) Kota Surabaya di periode kedua dengan memastikan masyarakat sejahtera dan menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan lainnya.

"Tentunya, kita berharap di periode berikutnya Surabaya yang memang sudah luar biasa sebagai kota metropolitan ini ya mudah mudahan terus mempercantik diri sebagai kota yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Satu PR penting yakni buat Cak Ery ke depan karena masyarakat Surabaya betul betul sejahtera, betul betul tidak ada problem kemasyarakatan, tidak ada problem sosial lainnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Ferry menyakini Cak Ery dapat memajukan Kota Surabaya yang lebih maju di periode keduanya.

"Saya yakin di tangan Cak Ery bisa dilakukan apalagi dengan melihat hasil yang sekarang sudah bisa membuktikan ke masyarakat luas bahwa Kota Surabaya sudah luar biasa maju," ungkapnya.