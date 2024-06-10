Waketum Perindo Yakin Cak Ery Jadikan Surabaya Lebih Baik di Periode Kedua

JAKARTA - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu resmi mengusung Ery Cahyadi alias Cak Ery maju sebagai bakal calon wali kota (Cawalkot) Surabaya di Pilkada 2024 mendatang.

Waketum II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyakini Cak Ery dapat memajukan Kota Surabaya yang lebih maju di periode keduanya.

"Saya yakin di tangan Cak Ery bisa dilakukan apalagi dengan melihat hasil yang sekarang sudah bisa membuktikan ke masyarakat luas bahwa Kota Surabaya sudah luar biasa maju," kata Kang Ferry di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).