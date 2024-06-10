Hari Laut Sedunia, Hati-Hati Sampah Pariwisata Bisa Rusak Ekosistem Pesisir

LABUAN BAJO - Hari Laut Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 8 Juni. Permasalahan sampah plastik masih menjadi masalah utama dalam kelangsungan laut, terutama di daerah wisata.

Engagement & Sustainability Manager di Divers Clean Action, Agung Ramos Febriano menekankan bahwa selain menikmati pemberian alam, kita juga bertanggung jawab bersama untuk menghindari tindakan-tindakan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.

“Kita juga perlu meminimalisir aktivitas yang mencemari ekosistem laut di Labuan Bajo, serta membantu menyelamatkan kehidupan bawah laut yang semakin terancam, salah satunya akibat sampah-sampah akibat pariwisata yang terbawa oleh arus,” jelas Agung saat acara Beach Clean-Up Bersih Bajo kembali digelar di Pantai Wae Rana, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Hal ini sejalan dengan tema “Awaken New Depths” yang diadopsi oleh PBB untuk Hari Laut Sedunia tahun ini. PBB mendorong para pengambil keputusan, pemimpin adat, ilmuwan, eksekutif sektor swasta, masyarakat sipil, selebritas, dan aktivis muda untuk menunjukkan bagaimana hubungan kitadengan laut harus segera berubah.

Sebab upaya pelestarian laut yang dilakukan saat ini baru menyentuh permukaan, jika dibandingkan dengan banyaknya tantangan global yang kita hadapi.

Pada Bersih Bajo Chapter Four, manajemen Ta'aktana Resort & Spa berkolaborasi dengan Marriott International, Divers Clean Action (DCA), dan IGNIDE Group kembali mengajak seluruh stakeholders industri pariwisata di Labuan Bajo untuk bersama-sama menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya pelestarian ekosistem laut bagi keberlangsungan hidup manusia.