Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Gagal Kendalikan Hasrat, Pria Ini Ditangkap Usai Remas Payudara Janda

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 11 Juni 2024 |00:17 WIB
Gagal Kendalikan Hasrat, Pria Ini Ditangkap Usai Remas Payudara Janda
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

MEDAN - Polisi menangkap seorang pria paruh baya berinisial HM alias Herbin (51), warga Kabupaten Dairi, Sumatra Utara.

Herbin ditangkap karena patut diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang janda berinisial PEP (49). Dia meremas payudara janda yang masih tinggal bertetangga dengannya.

Kapolres Dairi, AKBP Agus Bahari mengatakan, peristiwa pelecehan itu terjadi pada Kamis, 6 Juni 2024 lalu. Saat itu pelaku dan korban bertemu di pinggir jalan di dekat kebun milik pelaku.

Korban saat itu baru pulang dari kebunnya dan melewati kebun Herbin. Mereka lalu terlibat percakapan hingga Herbin tiba-tiba melakukan aksi tak senonoh meremas payudara korban.

"Korban sempat melawan dengan memukul tangan pelaku. Tapi pelaku malah semakin menjadi dan kembali meremas payudara korban hingga baju korban robek," kata AKBP Agus, Senin (10/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188456//kerupuk_pink-jOSm_large.jpg
Viral, Single Mom Jualan Kerupuk Pink dengan Motor Besar Bergambar Hello Kitty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/614/3182784//wanita_sholat-F2xd_large.jpg
Janda Masih dalam Masa Iddah, Bolehkah Dilamar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/612/3157618//guru-4lvM_large.jpg
Momen Guru Kaget Muridnya Punya Cita-Cita Jadi Janda, Langsung Istigfar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150328//viral-kM1o_large.jpg
Viral! Pengantin Pria Kabur Gegara Istri Ngaku Perawan Ternyata Janda 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/338/3146135//korban_begal_payudara-ubHX_large.jpg
Wanita Muda di Bekasi Jadi Korban Begal Payudara saat Naik Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145853//pelaku_begal_payudara-fCos_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Pelaku Begal Payudara di Lebak Bulus Dijerat Pasal Berlapis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement