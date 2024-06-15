Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ngeri! Beruang Madu Masuk Komplek Perkantoran Pemda Rohul

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |15:49 WIB
<i>Ngeri</i>! Beruang Madu Masuk Komplek Perkantoran Pemda Rohul
Beruang madu masuk kawasan komplek. (Foto: Ist)
A
A
A

ROHUL - Seekor beruang madu terlihat berada di kawasan Kompleks Perkantoran Bina Praja Pemda Rokan Hulu (Rohul). Petugas gabungan melakukan pengawasan agar satwa dilindungi ini tidak terlibat konflik dengan masyarakat.

Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 02 Rambah Kodim 0313/KPR Serda Dedy Novery menjelaskan, bahwa pihaknya mendapat laporan dari warga kalau beruang terlihat di Kompleks Perkantoran Bina Praja Pemda Rohul di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah. Diperkirakan beruang itu sudah dewasa.

"Ada warga yang melihat beruang madu masuk ke hutan kota, Kompleks Perkantoran Bina Praja selanjutnya warga menghubungi BPBD dan pihak terkait,” ungkap Dedy, Sabtu (15/6/2024).

Hewan penyuka madu ini terlihat saat sejumlah warga melakukan olahraga Perkantoran Bina Praja Pemda Rohul. Beruang madu tersebut terlihat berjalan hingga berlari. Karena merasa terancam oleh keberadaan manusia, beruang madu tersebut kemudian lari ke dalam hutan.

Dedy menjelaskan, sejak kemunculan beruang madu petugas gabungan terus melaksanakan patroli di seputaran hutan kota pasirpengaraian.

“Hingga sampai saat ini kami dari TNI, BPBD Rohul dan Satpol PP Rohul masih melakukan patroli. Patroli ini gunanya untuk mengecek keberadaan beruang masih ada di hutan kota atau tidak,” tegasnya.

Topik Artikel :
Binatang Rohul Beruang Madu
