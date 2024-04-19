Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pergi ke Ladang, Dua Warga Solok Dicakar Beruang Madu

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:25 WIB
Pergi ke Ladang, Dua Warga Solok Dicakar Beruang Madu
Petugas mengedukasi masyarakat cara menghindari beruang madu. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PADANG - Dua warga Nagari Simanau, Kecamatan Tiga Lurah, Kabupaten Solok, Sumatera Barat diserang beruang madu. Berdasarkan informasi dari BKSDA Sumbar, peristiwa itu terjadi pada Minggu 14 April 2024.

Informasi dari Bhabinkamtibmas setempat, Fauzi, korban adalah Roslaini dan anaknya Wilati Sari Ramada. Peristiwa ini terjadi saat Roslaini dan anaknya hendak pergi ke ladang mereka pada pukul 07.30 WIB.

 BACA JUGA:

“Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beruang madu yang langsung menyerang Roslaini. Wilati berusaha menghalau beruang dengan melempari batu, namun dia juga diserang dan mengalami luka,” tulis BKSDA, Jumat (19/4/2024).

Kedua korban dilarikan ke Puskesmas, namun Roslaini dirujuk ke rumah sakit M. Natsir Solok karena lukanya yang parah. Dia menjalani operasi pada tanggal 16 April 2024.

 BACA JUGA:

“Korban bernama Roslaini mengalami luka robek di bagian kepala dan wajah, sementara anaknya, Wilati Sari Ramadan, mengalami luka robek di tangan kanan,” tulisnya.

Tim Konservasi Wilayah (SKW) 3 Balai KSDA Sumatera Barat telah turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Mereka berkoordinasi dengan pemerintah nagari dan masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya konflik beruang madu di masa depan.

Halaman:
1 2
      
