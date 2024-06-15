Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Petani di Tapanuli Tewas Tertimbun Longsor saat Bekerja di Sawah

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Sabtu, 15 Juni 2024 |17:30 WIB
Petani di Tapanuli Tewas Tertimbun Longsor saat Bekerja di Sawah
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TAPANULI UTARA - Mauli Siburian (48), warga Dusun Parhudonan, Desa Sibalanga, Kecamatan Garora, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tewas tertimbun longsoran gunung.

Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak melalui Kasi Humas Aiptu Walpon Baringbing menerangkan, korban tewas tertimpa tanah longsor di lokasi persawahan, tepatnya di Dusun Parhudonan, Desa Sibalanga Garoga Taput.

Aiptu Walpon Baringbing menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada Jumat 14 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 WIB. Keterangan saksi, Tiarlina Pasaribu (50) menyebutkan, ia meminta korban bekerja ke sawahnya mencangkul dengan memberi upah harian.

"Saat itu saksi mencangkul di sawah sendirian, menunggu air tehnya masak. Jarak saksi dengan korban pada saat itu, sekitar 70 meter. Tidak ada hujan, tiba-tiba saksi melihat tebing gunung longsor dan menimpa pinggiran sawahnya atau tepat pada posisi korban memasak teh," ungkap Walpon Baringbing kepada MPI, Sabtu (15/6/2024).

Melihat tebing gunung longsor, saksi mendekati area tanah longsor dan mamanggil-manggil korban. Namun korban tidak menyahut, hingga saksi-pun tergesa-gesa pulang ke kampung memanggil warga memberitahukan kejadian itu.

Halaman:
1 2
      
