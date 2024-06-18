Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pimpinan NATO: China Harus Hadapi Konsekuensi karena Dukung Perang Rusia di Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |10:32 WIB
Pimpinan NATO: China Harus Hadapi Konsekuensi karena Dukung Perang Rusia di Ukraina
Pimpinan NATO: China harus hadapi konsekuensi karena dukung perang Rusia di Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON – Pimpinan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg mengatakan kepada BBC bahwa China atau Tiongkok harus menghadapi konsekuensi karena mendukung perang Rusia di Ukraina, jika Tiongkok tidak mengubah cara mereka.

Stoltenberg mengatakan Beijing berusaha mencapai dua arah dengan mendukung upaya perang Rusia, sambil juga berusaha menjaga hubungan dengan sekutu Eropa.

“Hal ini tidak bisa berjalan dalam jangka panjang,” kata Stoltenberg kepada BBC News saat berkunjung ke Washington.

Dalam wawancara luas tersebut, Stoltenberg juga membahas mengenai belanja senjata nuklir dan pertahanan.

Komentarnya muncul ketika Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan meredakan perangnya melawan Ukraina.

KTT perdamaian yang diadakan di Swiss pada akhir pekan menunjukkan puluhan negara berkomitmen untuk mendukung Kyiv, namun Rusia menyebutnya hanya membuang-buang waktu dan mengatakan pihaknya hanya akan menyetujui perundingan perdamaian jika Ukraina benar-benar menyerah.

Ketika ditanya mengenai apa yang mungkin dilakukan anggota NATO mengenai dukungan Tiongkok terhadap Rusia, Stoltenberg mengatakan ada percakapan yang sedang berlangsung mengenai kemungkinan sanksi.

Dia mengatakan Tiongkok berbagi banyak teknologi, seperti mikro-elektronik, yang merupakan kunci bagi Rusia untuk membuat rudal, senjata yang mereka gunakan untuk melawan Ukraina.

Dia menambahkan bahwa pada tahap tertentu, kita harus mempertimbangkan dampak ekonomi jika Tiongkok tidak mengubah perilaku mereka.

Seperti diketahui, Beijing sudah terkena sejumlah sanksi atas dukungannya terhadap Rusia. Pada bulan lalu, AS mengumumkan pembatasan yang akan menargetkan sekitar 20 perusahaan yang berbasis di Tiongkok dan Hong Kong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement