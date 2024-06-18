Gempa M4,9 Guncang Maluku Tenggara Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,9 mengguncang Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa (18/6/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 20:23 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.9, 18-Jun-2024 20:23:45WIB, Lok:5.99LS, 131.46BT (146 km BaratDaya MALUKUTENGGARA), Kedlmn:119 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )