HOME NEWS SUMSEL

Warga Lain Rayakan Idul Adha, Dua Pemuda Ini Malah Duel Maut Saling Tusuk

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |10:04 WIB
Warga Lain Rayakan Idul Adha, Dua Pemuda Ini Malah Duel Maut Saling Tusuk
LUBUKLINGGAU - Peristiwa berdarah terjadi di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan di saat umat muslim sedang merayakan Idul Adha, aksi duel maut menyebabkan satu korban meninggal dunia dan satu lagi sekarat.

Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Arya Yudha melalui Kapolsek Lubuk Linggau Utara AKP Denhar membenarkan adanya kejadian duel maut itu, yang terjadi pada hari Senin 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, yang dipicu hanya gara-gara tersinggung atas perkataan korban “agek lain kali kito berbunuhan nian” (nanti lain kali kita saling bunuh-red).”

Dijelaskan Denhar berdasarkan keterangan saksi kejadian berawal dari cekcok mulut dan perkelahian tangan kosong antara pelaku Ada Rusman (21) dan korban Yanto alias Tok Krepet (38) pada hari Minggu (16/4/2024) sekitar pukul 10.00 WIB, namun bisa dilerai oleh warga.

Dan ternyata kembali terjadi pada hari Senin (17/6/2024) sekitar pukul 13.00 WIB keduanya kembali bertemu saat pelaku akan menjemput pacarnya untuk dikenalkan dengan keluarganya, dan saat dalam perjalanan motor yang dikendarai pelaku dihadang oleh korban sambil mengacungkan senjata tajam (pisau-red) sehingga korban mengerem mendadak motornya dan terbalik.

Dan saat pelaku dan pacarnya terjatuh dari motor, korban langsung menyerang pelaku dengan menikam korban pada bagian dada sebelah kiri, lalu korban yang lari dikejar oleh pelaku sehingga terjadilah duel dengan menggunakan sajam hingga akhirnya keduanya mengalami luka tusuk dan luka sayat terkapar di jalan.

Halaman:
1 2
      
