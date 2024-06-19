Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 3 Gedung Gym

Uun Yuniar , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |00:05 WIB
Tragis, Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 3 Gedung Gym
Wanita jatuh dari lantai 3 saat latihan gym (Foto: Tangkapan layar/Uun Yuniar)
PONTIANAK - Seorang wanita berusia 22 tahun tewas setelah terjatuh dari lantai tiga gedung arena gym di Jalan Paris Dua, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa (18/6/2024) sore.

Wanita berinisial FNA tersebut terjatuh dari jendela ketika sedang berolahraga lari memainkan treadmill. Dalam rekaman video amatir yang memperlihatkan seorang wanita dengan posisi telungkup usai jatuh dari lantai tiga di salah satu arena gym.

Wanita tersebut menderita luka parah sehingga warga Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya meninggal dunia di tempat.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian, wanita tersebut diketahui terjatuh dari lantai tiga usai berolahraga dengan alat treadmill.

Menurut Latif, warga sekitar, lantaran korban terpental ke belakang sehingga mengakibatkan korban langsung jatuh dari lantai tiga. Sementara dari olah tempat kejadian perkara, posisi treadmill membelakangi jendela yang terbuka sekitar 60 sentimeter.

