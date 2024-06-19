Ngaku Polisi, Bandit Ambil Pakaian di Laundry Sambil Todongkan Pistol

PONTIANAK - Seorang pria mengaku polisi lalu mengambil pakaian laundry tanpa membayar sembari menunjukan pistol. Residivis kambuhan bernama Budi Tato ini akhirnya ditangkap Resmob Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

Budi Tato ditangkap saat berada di kos persembunyiannya di Jalan Perdamaian, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Selasa 18 Juni 2024 siang.

Dalam video amatir, tampak detik-detik Budi Tato mengambil pakaian laundry tanpa membayar sembari menunjukan pistol di sebuah usaha laundry di Jalan Tani Pontianak, Kalimantan Barat. Budi Tato menodongkan senjata ke penjaga laundry dan mengambil pakaian tanpa membayar sepeser pun.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengungkapkan, pelaku ditangkap setelah petugas mendapati informasi adanya pria yang mengaku polisi menentang senjata, kemudian mengambil pakaian di sebuah usaha laundry.

Dari penyelidikan, petugas mendapat informasi keberadaan Budi Tato dan menangkapnya. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan satu pistol jenis air soft gun.