Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ngaku Polisi, Bandit Ambil Pakaian di Laundry Sambil Todongkan Pistol

Uun Yuniar , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |05:30 WIB
Ngaku Polisi, Bandit Ambil Pakaian di Laundry Sambil Todongkan Pistol
Ilustrasi penembakan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PONTIANAK - Seorang pria mengaku polisi lalu mengambil pakaian laundry tanpa membayar sembari menunjukan pistol. Residivis kambuhan bernama Budi Tato ini akhirnya ditangkap Resmob Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

Budi Tato ditangkap saat berada di kos persembunyiannya di Jalan Perdamaian, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Selasa 18 Juni 2024 siang.

Dalam video amatir, tampak detik-detik Budi Tato mengambil pakaian laundry tanpa membayar sembari menunjukan pistol di sebuah usaha laundry di Jalan Tani Pontianak, Kalimantan Barat. Budi Tato menodongkan senjata ke penjaga laundry dan mengambil pakaian tanpa membayar sepeser pun.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengungkapkan, pelaku ditangkap setelah petugas mendapati informasi adanya pria yang mengaku polisi menentang senjata, kemudian mengambil pakaian di sebuah usaha laundry.

Dari penyelidikan, petugas mendapat informasi keberadaan Budi Tato dan menangkapnya. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan satu pistol jenis air soft gun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3190044/penembakan-fdnx_large.jpg
Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417/penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement