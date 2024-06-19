Toko Kayu di Sleman Terbakar Hebat saat Ditinggal Tidur Pengelolanya

SLEMAN - Sebuah toko material kayu di Sleman, Yogyakarta terbakar hebat saat pengelolanya tertidur pulas pada Selasa 18 Juni 2024 dini hari. Api yang membesar berhasil dijinakkan oleh tim petugas kebakaran setelah berjibaku padamkan api.

Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Namun, kerugian hingga puluhan juta rupiah. Toko penyedia bahan material kayu ini yang berada di Jalan Wates, Kelurahan Gamping Kidul, Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta.

Api yang terus membakar terus menghanguskan di tumpukan material bahan yang mudah terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Menurut pengelola toko, Arif Syarifudin, saat terjadi kebakaran sedang tidur karena kebakaran terjadi di saat dini hari. Sehingga pengelola tidak mengetahui saat tokonya terbakar.

Tim Damkar yang berada di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah satu jam kemudian.

(Arief Setyadi )