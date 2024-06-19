Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ledakan Mercon di Bantul, 4 Remaja Terluka hingga Ada yang Jarinya Hancur

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |04:01 WIB
Ledakan Mercon di Bantul, 4 Remaja Terluka hingga Ada yang Jarinya Hancur
Ilustrasi ledakan (Foto Dok Okezone)
A
A
A

BANTUL - Ledakan mercon mengakibatkan korban luka terjadi di Dusun Patihan, Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden, Bantul pada Selasa (18/06/2024). Empat remaja dilaporkan menjadi korban, satu di antaranya bahkan mengalami luka cukup parah.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, keempat korban yakni AHK (15), MHA (15), FA (13) dan DARK (15). Keempatnya merupakan siswa di salah satu pesantren di wilayah setempat.

Jeffry menjelaskan, kronologi peristiwa ini bermula sekitar pukul 16.45 WIB, korban FA dan AHK menemukan petasan di jalan. Kemudian, oleh keduanya dibawa dengan maksud hendak dinyalakan.

"Oleh korban dibawa ke pesantren. Lalu di sana petasan yang ditemukan itu hendak dinyalakan oleh korban DARK, sehingga terjadilah ledakan," kata Jeffry, Selasa (18/06/2024).

Akibat ledakan itu, AHK mengalami luka sobek di kaki kiri, MHA luka sobek di kaki kanan, FA luka bakar bakar di rambut dan muka. Sementara, DARK mengalami luka paling parah yakni jari tangan kanan hancur dan sobek pada bagian wajah sekitar mata kanan.

"Keempat korban setelah kejadian sempat mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu dilarikan ke RSUD Saras Adyatma, Bambanglipuro," imbuh Jeffry.

Jeffry menyebut pihaknya masih akan mendalami kasus ini. Adapun, setelah kejadian itu Tim Gegana Polda DIY langsung diterjunkan untuk melakukan olah TKP.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188742/ledakan-puPb_large.jpg
Ibu ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187452/ledakan-zYQA_large.jpg
Pelaku Bom SMAN 72 Sudah Diperiksa, Polisi Dalami Motif Peledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187327/ledakan-xHlP_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Ternyata Sudah Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956/sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474/sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450/kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement