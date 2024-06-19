Ledakan Mercon di Bantul, 4 Remaja Terluka hingga Ada yang Jarinya Hancur

BANTUL - Ledakan mercon mengakibatkan korban luka terjadi di Dusun Patihan, Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden, Bantul pada Selasa (18/06/2024). Empat remaja dilaporkan menjadi korban, satu di antaranya bahkan mengalami luka cukup parah.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, keempat korban yakni AHK (15), MHA (15), FA (13) dan DARK (15). Keempatnya merupakan siswa di salah satu pesantren di wilayah setempat.

Jeffry menjelaskan, kronologi peristiwa ini bermula sekitar pukul 16.45 WIB, korban FA dan AHK menemukan petasan di jalan. Kemudian, oleh keduanya dibawa dengan maksud hendak dinyalakan.

"Oleh korban dibawa ke pesantren. Lalu di sana petasan yang ditemukan itu hendak dinyalakan oleh korban DARK, sehingga terjadilah ledakan," kata Jeffry, Selasa (18/06/2024).

BACA JUGA: Kompolnas Optimistis Pembentukan Satgas Bisa Berantas Judi Online

Akibat ledakan itu, AHK mengalami luka sobek di kaki kiri, MHA luka sobek di kaki kanan, FA luka bakar bakar di rambut dan muka. Sementara, DARK mengalami luka paling parah yakni jari tangan kanan hancur dan sobek pada bagian wajah sekitar mata kanan.

"Keempat korban setelah kejadian sempat mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu dilarikan ke RSUD Saras Adyatma, Bambanglipuro," imbuh Jeffry.

Jeffry menyebut pihaknya masih akan mendalami kasus ini. Adapun, setelah kejadian itu Tim Gegana Polda DIY langsung diterjunkan untuk melakukan olah TKP.

(Arief Setyadi )