Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Frustrasi Harta Habis untuk Judi Online, Pria Beristri di Semarang Tewas Gantung Diri

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |19:27 WIB
Frustrasi Harta Habis untuk Judi Online, Pria Beristri di Semarang Tewas Gantung Diri
Pria tewas gantung diri (Foto: dok polisi)
A
A
A

SEMARANG – Seorang pria beristri di Kota Semarang nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri diduga karena judi online. Sertifikat rumahnya sudah digadai untuk bermain judi online.

Korban bernama Slamet Riyadin (32) warga Kebonharjo, Semarang Utara, Kota Semarang. Insiden terjadi Rabu (19/6/2024) sekira pukul 11.40 WIB.

“Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya,” ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar pada keterangannya.

Dia menyebut, Bhabinkamtibmas setempat yang sedang piket memperoleh informasi adanya warga yang meninggal dunia akibat gantung diri di sana. Setelah dicek, ternyata benar.

Saat itu, saksi tetangganya berinisial BL, mengantarkan istri korban pulang ke rumah pasca-melahirkan di rumah orangtuanya sendiri tak jauh dari TKP. Saat masuk rumah, ternyata posisi suaminya sudah gantung diri.

“Keterangan dari istri korban, korban sudah melakukan 3 kali percobaan bunuh diri namun gagal karena diketahui istrinya. Sebelum meninggal korban sempat menggadaikan sertifikat rumah dan uang habis untuk judi online,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282/judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759/judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement