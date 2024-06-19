Frustrasi Harta Habis untuk Judi Online, Pria Beristri di Semarang Tewas Gantung Diri

SEMARANG – Seorang pria beristri di Kota Semarang nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri diduga karena judi online. Sertifikat rumahnya sudah digadai untuk bermain judi online.

Korban bernama Slamet Riyadin (32) warga Kebonharjo, Semarang Utara, Kota Semarang. Insiden terjadi Rabu (19/6/2024) sekira pukul 11.40 WIB.

“Korban ditemukan meninggal dunia di rumahnya,” ungkap Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar pada keterangannya.

Dia menyebut, Bhabinkamtibmas setempat yang sedang piket memperoleh informasi adanya warga yang meninggal dunia akibat gantung diri di sana. Setelah dicek, ternyata benar.

Saat itu, saksi tetangganya berinisial BL, mengantarkan istri korban pulang ke rumah pasca-melahirkan di rumah orangtuanya sendiri tak jauh dari TKP. Saat masuk rumah, ternyata posisi suaminya sudah gantung diri.

“Keterangan dari istri korban, korban sudah melakukan 3 kali percobaan bunuh diri namun gagal karena diketahui istrinya. Sebelum meninggal korban sempat menggadaikan sertifikat rumah dan uang habis untuk judi online,” jelasnya.