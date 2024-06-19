Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pelaku Pemerkosaan Modus Ancam Sebar Foto Korban Diringkus Polisi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |23:42 WIB
Pelaku Pemerkosaan Modus Ancam Sebar Foto Korban Diringkus Polisi
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
SAMPANG - Ada-ada saja yang dilakukan pria bejat berinisial A (19) asal Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura.

Dia menyalurkan nafsunya dengan modus mengancam mau menyebarkan foto korban ketika korban tidak mau diajak ketemuan.

Korban pun ketemuan dengan pelaku di sebuah gedung sekolah yang tidak jauh dari rumah korban.

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie mengatakan Perbuatan bejat pelaku, bermula saat pelaku menghubungi korban untuk mengajak bertemu meski telah larut malam.

Korban menolak ajakan tersebut, namun pelaku malah mengancam korban akan menyebarkan foto-foto korban. "Korban takut dengan ancaman pelaku, sehingga menuruti kemauan pelaku," ujarnya, Rabu (19/6/2024).

Ia menambahkan, korban menemui pelaku di salah satu sekolah dasar, jaraknya sekitar 300 meter dari kediaman korban.

Setelah korban berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pelaku seketika menarik korban ke dalam salah satu ruangan kelas yang tidak terkunci.

"Di lokasi itu pelaku melancarkan perbuatannya terhadap korban," tuturnya.

