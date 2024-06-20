Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

6 Fakta Mengerikan Ayah Gorok Anak Balitanya hingga Tewas di Serang

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |08:00 WIB
6 Fakta Mengerikan Ayah Gorok Anak Balitanya hingga Tewas di Serang
Rumah pelaku pembunuh anak balitanya di Cibarugbug, Ciomas, Serang, Banten (Foto: MPI/Fariz)
SEORANG pria berinisial A (30) tega menggorok leher anak balitanya yang berusia 3 tahun hingga tewas di Kampung Cibarugbug, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten.

Pelaku sudah ditangkap polisi dan disebut-sebut punya gangguan jiwa.

Berikut fakta-faktanya:

1. Gorok Anak Lagi Tidur

Peristiwa tragis ini terjadi pada Selasa 18 Juni 2024 subuh saat korban masih terlelap tidur di samping ibunya berinisial Hi (26). Pelaku menggorok leher korban lalu luar rumah dan kabur.

2. Ibu Korban Kaget

Hi kemudian terbangun setelah terkena percikan darah dan mendapati anaknya sudah dalam keadaan luka parah di bagian leher.

"Ibu korban terbangun karena terkena percikan darah dan melihat korban sudah dalam keadaan luka berdarah pada bagian leher lalu melihat seketika pelaku yang kaget karena korban terbangun langsung melarikan diri," kata Raden, Kasie Humas Polresta Serang Kota.

Hi sempat berusaha membawa anaknya ke Puskesmas Ciomas, namun nyawa sang anak tidak tertolong.

3. Pelaku Ditangkap

Warga yang melihat kejadian itu kemudian melaporkan ke polisi.

Tim Resmob Polresta Serang Kota dikerahkan untuk mengejar pelaku dan berhasil ditangkap hari itu juga.

"Sudah diamankan, sekarang kita bawa ke Mapolres (Serang Kota) untuk kepentingan penyelidikan atau pendalaman," kata Kasatreskrim Polresta Serang Kota, Kompol Hengky Kurniawan.

4. Pelaku Diduga Sakit Jiwa

Kapolsek Ciomas, Iptu Fridy Romadhan mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga dan warga, pelaku mengalami gangguan jiwa.

"Menurut informasi dari keluarga korban dan dari warga sekitar, pelaku ini mengalami gangguan jiwa," katanya.

