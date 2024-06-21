JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,7 mengguncang Sabang, Aceh, Jumat (21/6/2024), pada malam ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:12 WIB.
BMKG memberikan informasi bahwa gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:4.7, 21-Jun-2024 21:13:26WIB, Lok:6.68LU, 92.98BT (274 km BaratLaut KOTA-SABANG-ACEH), Kedlmn:31 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )