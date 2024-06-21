Gempa M3,3 Guncang Bandung Sore ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), Jumat (21/6/2024), sore ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 18:46 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.3, 21-Jun-2024 18:46:22WIB, Lok:8.05LS, 107.05BT (125 km BaratDaya KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )