Hasto: Nama Risma dan Pramono Anung Diusulkan untuk Pilgub Jatim dari PDIP

BLITAR - Menteri Sosial Tri Rismaharini diusulkan menjadi Gubernur Jawa Timur dari PDI Perjuangan. Nama Menteri Sosial itu saat ini sedang digodok di DPP PDI Perjuangan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat ziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar, Jumat siang.

Hasto menyebutkan, nama Menteri Sosial Tri Rismaharini sedang digodok DPP PDI Perjuangan untuk maju kontestasi Pilkada 2024 ini.

Risma yang ikut dalam rombongan ziarah juga nampak melekat Ketua DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat berziarah ke makam Bung Karno.

Tidak hanya nama Risma, nama Pramono Anung juga menjadi kandidat untuk Pilgub Jawa Timur dan DKI Jakarta.