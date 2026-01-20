Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono: Kalau 30 Persen Warga Naik Transportasi Umum, Macet Jakarta Bisa Turun

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |18:46 WIB
Pramono: Kalau 30 Persen Warga Naik Transportasi Umum, Macet Jakarta Bisa Turun
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut tingkat konektivitas TransJakarta telah mencapai 92 persen. Namun, ia menyoroti tingkat pemanfaatan layanan tersebut yang masih tergolong rendah.

"Yang berikutnya, 92 persen itu adalah TransJakarta secara keseluruhan konektivitasnya sudah terhubung. Tetapi pemanfaatannya masih di bawah 25 persen, sekitar 23,4 persen," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Menurut Pramono, jika tingkat pemanfaatan transportasi umum meningkat hingga 30 persen, hal tersebut diyakini dapat mengurangi kemacetan di Jakarta secara signifikan.

"Kalau masyarakat sudah menggunakan transportasi umum katakanlah 30 persen secara konsisten, itu pasti akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta," ucapnya.

 

