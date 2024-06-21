Setelah Tiga Hari Pencarian, Pria yang Hanyut di Sungai Asahan Ditemukan Tewas

TOBA - Pria bernama Tua Teodorus Hutagaol (54), warga Dusun 1, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, hanyut di sungai Asahan, pada Selasa 18 Juni 2024, pukul 18.00 WIB.

Kapolsek Porsea, AKP Daniel Aritonang mengungkapkan, Tua Teodorus Hutagaol yang tenggelam di sungai Asahan, berhasil ditemukan Polres Toba bersama tim SAR gabungan pada hari ketiga pencarian, yaitu Kamis 20 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

BACA JUGA:

Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan di daerah Asahan, tepatnya di bedeng yang berjarak 3 kilometer dari lokasi korban hanyut.

"Jasad korban ditemukan sudah mengambang di atas aliran sungai Asahan oleh tim pencari di bedeng tersebut dan sudah dievakuasi serta diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan di rumah duka atau rumah korban," ucap Daniel Aritonang, Kamis (20/6/2024).

BACA JUGA:

Tim SAR Berjibaku Cari Jasad Bunga yang Tenggelam saat Idul Adha di Kali Adem Jakut

Awalnya pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat Dusun 1, Desa Maranti Utara, Pintu Pohan Meranti Toba, bahwa ada kejadian orang tenggelam di sungai Asahan pada Selasa, 18 Juni 2024, sekira Pukul 18.00 WIB.

Mendapat informasi itu, lanjut Daniel, bersama personel dan warga setempat langsung turun ke TKP, guna melakukan pencarian. Informasinya pada Selasa 18 Juni 2024, sekira pukul 10.00 WIB, korban melakukan pemotongan pohon kayu dengan alat mesin yang persis berada di belakang rumah korban atau jarak ke sungai Asahan sekitar 20 meter.