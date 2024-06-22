Pilkada Gianyar, Pasangan AMAN Sowan ke DPW Perindo Bali

GIANYAR - Bakal Calon Bupati Gianyar I Made Mahayastra, mulai menjajal kekuatan koalisi partai politik. Bacalon Bupati Gianyar dari PDIP tersebut, bersilahturahmi ke kantor DPW Partai Perindo Bali.

Partai Perindo Bali sendiri siap all out memenangkan paket psangan Made Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun (AMAN) dalam kontestasi Pilkada Gianyar.

Kedatangan putra daerah asal Desa Payangan Gianyar tersebut, disambut langsung ketua serta pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut turut hadir bakal calon wakil bupati gianyar anak Agung Gede Mayun.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab tersebut, khususnya yang menyangkut perpolitikan di Gianyar jelang pilkada serentak 27 November mendatang.

Made Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun (AMAN) menyampaikan niatnya maju di Pilkada Gianyar, melanjutkan program di masa kepemimpinannya di periode sebelumnya hingga mampu membawa Gianyar lebih maju.