Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Satu Bandar dan 3 Pengedar Narkoba di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |15:30 WIB
Polisi Tangkap Satu Bandar dan 3 Pengedar Narkoba di Lampung
Polisi tangkap bandar narkoba di Lampung (Foto : MPI/Ira W)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Satreskrim Polsek Sukarame berhasil mengamankan seorang bandar dan tiga pengedar narkoba jenis sabu.

Adapun keempat pelaku yang diamankan yakni bandar narkoba berinisial H alias Bogel (42), sedangkan 3 pengedar narkoba yakni EM (47), BS (26) dan AA (28).

Kapolsek Sukarame Kompol Rohmawan mengatakan, pelaku H alias Bogel pertama kali diamankan di Jalan Pangeran Antasari, Sukabumi, Bandarlampung, Kamis 13 Juni 2024.

"Pertama kami menangkap pelaku EM, kemudian menyusul bandar narkoba berinisial H alias Bogel dan dua pengedar lainnya kita tangkap," ujar Rohmawan kepada awak media, Sabtu (22/6/2024).

Rohmawan menjelaskan, penangkapan itu berdasarkan hasil penyelidikan di Jalan Pangeran Antasari, Sukabumi, Bandarlampung, pada Selasa (11/6).

"Kami melakukan penyelidikan di sana, alhamdulillah kami berhasil menangkap EM. Saat dilakukan penangkapan pelaku membuang 1 plastik hitam yang berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil dan 1 klip sedang yang berisi sabu," ungkap Kapolsek.

Setelah berhasil mengamankan pelaku EM, lanjutnya, petugas melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan bandar narkoba bernama Bogel.

"Kami berhasil mengamankan Bogel dan pengedar BS. Setelah itu kami terus melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan AA, sehingga jumlah pelaku yang kami amankan sebanyak 4 orang," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954/polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941/polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement