Polisi Tangkap Satu Bandar dan 3 Pengedar Narkoba di Lampung

Polisi tangkap bandar narkoba di Lampung (Foto : MPI/Ira W)

BANDARLAMPUNG - Satreskrim Polsek Sukarame berhasil mengamankan seorang bandar dan tiga pengedar narkoba jenis sabu.

Adapun keempat pelaku yang diamankan yakni bandar narkoba berinisial H alias Bogel (42), sedangkan 3 pengedar narkoba yakni EM (47), BS (26) dan AA (28).

Kapolsek Sukarame Kompol Rohmawan mengatakan, pelaku H alias Bogel pertama kali diamankan di Jalan Pangeran Antasari, Sukabumi, Bandarlampung, Kamis 13 Juni 2024.

"Pertama kami menangkap pelaku EM, kemudian menyusul bandar narkoba berinisial H alias Bogel dan dua pengedar lainnya kita tangkap," ujar Rohmawan kepada awak media, Sabtu (22/6/2024).

Rohmawan menjelaskan, penangkapan itu berdasarkan hasil penyelidikan di Jalan Pangeran Antasari, Sukabumi, Bandarlampung, pada Selasa (11/6).

"Kami melakukan penyelidikan di sana, alhamdulillah kami berhasil menangkap EM. Saat dilakukan penangkapan pelaku membuang 1 plastik hitam yang berisi 5 plastik klip bening ukuran kecil dan 1 klip sedang yang berisi sabu," ungkap Kapolsek.

Setelah berhasil mengamankan pelaku EM, lanjutnya, petugas melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan bandar narkoba bernama Bogel.

"Kami berhasil mengamankan Bogel dan pengedar BS. Setelah itu kami terus melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan AA, sehingga jumlah pelaku yang kami amankan sebanyak 4 orang," tuturnya.