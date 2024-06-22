Lagi Asyik Main Judi Online di Warung Kopi, 14 Orang Ditangkap Polisi

Polisi tangkap pemain judi online di warung kopi Aceh Utara (Foto : iNews)

ACEH UTARA -Maraknya kasus perjudian online di Indonesia, membuat Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara, Aceh, melakukan penggerebekan ke sejumlah warung kopi.

Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 14 orang pemain judi online berhasil ditangkap dan diamankan ke kantor polisi.

Dalam detik-detik rekaman video nampak Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan ke sejumlah warung kopi.

Polisi yang menyamar sebagai warga mendatangi satu per satu terduga pemain judi online di lokasi terpisah.

Sebanyak 14 orang terbukti bermain judi online slot tidak berkutik saat diintrogasi polisi. Kemudian, mereka bersama barang bukti handphone genggam diamankan ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatannya mereka terancam hukuman cambuk di muka umum karena dijerat dengan Pasal Qanun Aceh tentang hukum jinayat.