HUT ke-497 DKI Jakarta, Anggota DPRD Kenneth Sampaikan Lima Permasalahan Warga

JAKARTA - Perayaan HUT ke-497 DKI Jakarta sorotan kembali tertuju pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga Jakarta yang belum terselesaikan dengan baik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdapat sejumlah aspek yang dapat dioptimalkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai tantangan ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai ada lima poin persoalan yang harus diperhatikan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Pria yang akrab disapa Bang Kent ini menilai bahwa poin pertama yakni program normalisasi sungai dan penanganan drainase tidak berjalan optimal. Dia pun mengkritik lambatnya pengerukan sungai dan pembangunan infrastruktur penanganan banjir.

"Warga sering kali merasakan dampak langsung dari banjir yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan merusak properti. Banyak yang merasa pemerintah kurang responsif dalam menghadapi banjir tahunan," ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024).

Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI menyatakan bahwa persoalan kedua adalah kebijakan transportasi belum efektif dalam mengurangi kemacetan. Implementasi program transportasi massal masih perlu ditingkatkan.

"Kemacetan yang tak kunjung teratasi membuat warga harus menghabiskan banyak waktu di jalan. Mereka menginginkan solusi yang lebih nyata dan cepat," tuturnya.