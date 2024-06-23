Gempa M3,7 Guncang Jayapura Malam Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Jayapura, Papua, Sabtu (22/6/2024) malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 23:56 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.7, 22-Jun-2024 23:56:39WIB, Lok:2.25LS, 140.08BT (85 km TimurLaut KAB-JAYAPURA-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

