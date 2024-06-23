Gempa Guncang Bantul Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,8 mengguncang Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (23/6/2024) malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:06 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.8, 22-Jun-2024 21:06:23WIB, Lok:7.90LS, 110.45BT (10 km TimurLaut BANTUL-DIY), Kedlmn:106 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )