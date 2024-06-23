Samosir Sumut Diguncang Gempa Malam Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,7 mengguncang Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (23/6/2024) dini hari ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:03 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.7, 23-Jun-2024 00:03:17WIB, Lok:2.65LU, 98.69BT (3 km BaratLaut SAMOSIR-SUMUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

