INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,0 Guncang Melonguane Kepulauan Talaud Sulut

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |12:23 WIB
Gempa M5,0 Guncang Melonguane Kepulauan Talaud Sulut
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo M5,0 mengguncang Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut) Minggu 23 Juni 2023, pukul 11.50 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 11 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 146 km Timur Laut Melonguane Sulawesi Utara pada koordinat 4.79 Lintang Selatan – 127.7Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.0, 23-Jun-2024 11:50:52WIB, Lok:4.79LU, 127.73BT (146 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:11 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Salman Mardira)

      
