INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Wanita di Lampung Utara Tewas dengan Leher Terjerat Kabel Mikrofon

Jimi Irawan , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |17:30 WIB
Tragis, Wanita di Lampung Utara Tewas dengan Leher Terjerat Kabel Mikrofon
Wanita tewas di Lampung Utara (Foto: Jimi Irawan)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Warga Wonogiri II Kelurahan Kelapa 7 dihebohkan dengan kabar meninggal salah seorang warganya, Minggu (23/6/2024) siang tadi.

Wanita berusia 58 tahun itu adalah Sumini. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya, dengan posisi leher terjerat kabel mikrofon.

Jasad korban pertama kali ditemukan suaminya sepulang bekerja sebagai tukang bangunan. Korban pertama kali ditemukan suaminya, sepulang ia bekerja, dan hendak istirahat.

"Saat ditemukan, perhiasan yang ada pada korban telah hilang,” kata Herwanto ketua RT 2 setempat.

Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, dan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti.

“Ya benar ada korban tewas, berjenis kelamin wanita, diduga memang sengaja dibunuh karena lahernya terjerat kabel pada saat ditemukan,” ujar Kapolsek Kotabumi Kota, Iptu Kolin Jamhari Juhdi.

Saat ini, korban dibawa ke Rumah Rakit Umum Ryacudu (RSUD) Kotabumi, untuk dilakukan Visum. “Kami sedang melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kejadian ini, ” kata Kapolsek.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
