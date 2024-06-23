Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Gempa di Samosir, Guncangan Susulan 30 Kali Dipicu Sesar Besar Sumatera

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |16:51 WIB
Gempa di Samosir, Guncangan Susulan 30 Kali Dipicu Sesar Besar Sumatera
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

SAMOSIR - Gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo (M) 3,8, mengguncang Kabupaten Samosir dan sekitarnya, Provinsi Sumatera Utara, pada Minggu dini hari, 23 Juni 2024, Pukul 02.33 WIB. Gempa terjadi dipicu aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen Renun.

Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho menerangkan, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkekuatan M3,8. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2.58° Lintang Utara (LU) dan 98.66° Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 6 kilometer BaratDaya Samosir di kedalaman 4 kilometer.

Hendro Nugroho menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, akibat adanya aktivitas Sesar Besar Sumatera pada segmen Renun.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi itu dirasakan di daerah Pangururan Samosir dengan skala intensitas III MMI atau getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Namun, hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi," ungkap Hendro Nugroho kepada MPI, Minggu (23/6/2024).

Rangkaian gempa bumi, sebut Hendro Nugroho, sejak Pukul 00.03 WIB hingga Pukul 2.42 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa terdapat 30 kejadian gempa bumi susulan (aftershock), dengan 2 guncangan gempa di antaranya, dirasakan oleh masyarakat.

"Untuk aktivitas kegempaan di Samosir seperti ini, bukan kejadian pertama kali. Sebelumnya, pernah juga cukup aktif di Samosir. Hal ini disebabkan, adanya keberadaan sesar aktif di daerah ini. Untuk saat ini, BMKG masih terus memantau untuk analisa lebih lanjut," kata Hendro Nugroho.

Masyarakat, imbau Hendro Nugroho, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(Arief Setyadi )

      
