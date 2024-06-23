Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ribuan Orang Ikut Jalan Sehat HUT Ke-78 Bhayangkara di Kota Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |09:46 WIB
BANDUNG - Ribuan warga bersama TNI-Polri tumpah ruah mengikuti jalan sehat dan senam untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara di Kiara Artha Park, Kiaracondong, Kota Bandung, Minggu (23/6/2024).

"Pagi ini, Polda Jabar menggelar kegiatan jalan sehat dan senam dalam rangkaian perayaan HUT ke-78 Bhayangkara di Kiara Artha Park. Acara ini diikuti kurang lebih 3.000 peserta," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Kombes Pol Jules menyatakan, para peserta mendapatkan kupon undian doorprize. Doorprize yang disiapkan, 6 unit sepeda, mesin cuci, TV, lemari es, dan motor listrik. Dengan kupon itu, peserta juga dapat mencicipi jajanan UMKM gratis.

Selain jalan dan senam sehat, ujar Kombes Pol Jules, sebelumnya, Polda Jabar dan polres jajaran telah menggelar rangkaian kegiatan.

Seperti, bakti kesehatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), pemeriksaan kesehatan, dan bakti sosial pembagian ribuan paket sembako.

