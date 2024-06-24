Arab Saudi Umumkan Keberhasilan Pelaksanaan Haji, 1,3 Juta Layanan Medis Diberikan ke Jamaah

RIYADH - Menteri Kesehatan Arab Saudi Yang Mulia Fahd Al-Jalajel mengumumkan keberhasilan pelaksanaan upaya pengelolaan kesehatan selama musim haji tahun 2024. Pencapaian ini dimungkinkan melalui upaya terkoordinasi dari sistem kesehatan dan aparat keamanan haji, tanpa tercatat adanya wabah epidemi atau penyakit yang menyebar luas.

Khususnya, sistem kesehatan menyediakan lebih dari 465.000 layanan perawatan khusus, termasuk 141.000 layanan bagi mereka yang tidak mendapatkan izin resmi untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam sebuah wawancara dengan media, Yang Mulia menyatakan keyakinannya tentang kondisi kesehatan para jamaah secara keseluruhan, meskipun suhu tinggi terjadi di Tempat Suci. Dia menyoroti dampak positif dari respons cepat otoritas kesehatan, dan dukungan efektif dari pasukan keamanan haji dalam mengelola dan mengurangi dampak tekanan panas.

Sistem kesehatan menangani banyak kasus tekanan panas tahun ini, dan beberapa orang masih dalam perawatan. Sayangnya, jumlah kematian mencapai 1.301, dengan 83% diantaranya tidak sah untuk menunaikan ibadah haji dan berjalan jauh di bawah sinar matahari langsung, tanpa tempat berlindung atau kenyamanan yang memadai. Di antara korban meninggal terdapat beberapa orang lanjut usia dan orang yang sakit kronis.

Yang Mulia menggarisbawahi upaya signifikan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya tekanan panas dan pentingnya tindakan pencegahan. Ia pun menyampaikan belasungkawanya atas korban meninggal akibat suhu panas .

"Semoga Tuhan mengampuni dan mengasihani almarhum. Belasungkawa kami yang tulus ditujukan kepada keluarga mereka. Semoga Tuhan menerima perbuatan mereka dan memberi mereka balasan atas penderitaan mereka. Semua laporan telah dikumpulkan, keluarga almarhum diberitahu, dan identifikasi selesai, meskipun pada awalnya tidak ada informasi pribadi atau dokumen identifikasi. Proses yang tepat diikuti untuk identifikasi, penguburan, dan penghormatan terhadap almarhum, dengan sertifikat kematian diberikan,” terangnya.