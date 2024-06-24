Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kecanduan Judi Online, Seorang Kakek Nekat Curi Puluhan Sepatu Bermerek

Budi Sunandar , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |09:31 WIB
Kecanduan Judi Online, Seorang Kakek Nekat Curi Puluhan Sepatu Bermerek
Seorang kakek nekat curi sepatu karena kecanduan judi online (Foto: tangkapan layar CCTV/Budi Sunandar)
A
A
A

PADANG - Kecanduan bermain judi online, seorang kakek paruh baya di Padang, Sumatera Barat diringkus Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang karena melakukan pembobolan toko dan mencuri puluhan pasang sepatu bermerek. Tersangka berhasil ditangkap usai terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian.

Berdasarkan hasil rekaman CCTV, Tim Klewang berhasil meringkus pelaku pembobolan dan pencurian puluhan pasang sepatu bermerek di kawasan Jalan Pemuda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Kakek paruh baya yang bernama Ucok ini harus kembali diamankan polisi usai keluar dari lembaga pemasyarakatan karena kasus pencurian.

Resedivis kambuhan ini tak dapat berkutik saat diamankan petugas ketika berada di sebuah warung di daerah Koto Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Ia pun mengakui seluruh perbuatannya menggasak 29 pasang sepatu bermerek.

Kepada polisi, tersangka mengaku mencuri untuk bisa bermain judi online yang telah membuat ia kecanduan. Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah pasang sepatu bermerek hasil curian yang ia jual ke sejumlah tetangga dengan harga murah.

