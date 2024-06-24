Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Jelang Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, Spanduk Solidaritas Terpampang di PN Bandung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |09:08 WIB
Jelang Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, Spanduk Solidaritas Terpampang di PN Bandung
Spanduk solidaritas Pegi Setiawan di PN Bandung (Foto: Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Pegi Setiawan alias Perong akan menjalani sidang praperadilan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (24/6/2024). Dijadwalkan sidang akan berlangsung pada pukul 09.00 WIB.

Situasi terkini di PN Bandung pada pukul 08.45 WIB, terpantau sejumlah kuasa hukum bersama para simpatisan telah hadir. Mereka tampak berkumpul bersama di area samping Gedung PN Bandung.

Tampak juga, beberapa awak media juga hadir untuk meliput jalannya sidang. Sementara itu, di luar gedung PN Bandung, terpampang spanduk solidaritas untuk Pegi Setiawan.

Spanduk berukuran besar tersebut bertuliskan 'Bebaskan Pegi Setiawan' terdapat juga tulisan 'Hilangkan Kriminalisasi Hukum di Bumi Pertiwi Indonesia' dengan tagar #sahabatpegi #kamiBERSAMApegi.

Dalam spanduk tersebut, terlihat pula sejumlah tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan Pegi Setiawan.

Untuk diketahui sebelumnya, sidang praperadilan Pegi Setiawan alias Perong akan dijadwalkan berlangsung di PN Bandung hari ini. Sidang tersebut telah terdaftar dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bandung.

Halaman:
1 2
      
