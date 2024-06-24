Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Marapi 4 Kali Meletus, Status Masih Level Siaga

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |14:43 WIB
Gunung Marapi 4 Kali Meletus, Status Masih Level Siaga
Gunung Marapi erupsi. (Foto: Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Badan Geologi, Kementerian ESDM memutuskan status Gunung Marapi di Sumatera Barat masih tetap di level Siaga atau Level III. Status itu diputuskan setelah periode evaluasi pada 16 sampai 22 Juni 2024. Teramati belum ada tanda-tanda penurunan aktivitas Gunung Marapi.

Berdasarkan laporan yang ditulis Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan, pengamatan secara visual Gunung Marapi mengeluarkan asap kawah utama berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tipis hingga tebal dan tinggi sekitar 150-500 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu teramati 300-500 meter di atas puncak berwarna putih hingga kelabu,” tulisnya.

Begitu juga pengamatan instrumental, Hendra Gunawan menyampaikan, data kegempaan didominasi oleh gempa hembusan. Dari 16 sampai 22 Juni 2024 telah terekam 4 kali gempa erupsi atau letusan, 27 kali gempa hembusan, satu kali gempa tornillo, satu kali gempa low frequency, satu kali gempa vulkanik dangkal, tiga kali gempa vulkanik dalam, 13 kali gempa tektonik lokal, 17 kali gempa tektonik jauh, dan tremor menerus dengan amplitudo 0,5-2 mm (dominan 1 mm). Data grafik tiltmeter Stasiun Batu Palano berlanjut menurun (deflasi) baik pada sumbu tangensial maupun radial.

Saat ini kondisi Gunung Marapi, tulis Hendra, sejak dinaikkan dari Level (Waspada) menjadi Level III (Siaga) terhitung sejak tanggal 9 Januari 2024 pukul 18.00 WIB, serta Pasca erupsi utama 3 Desember 2023, erupsi-erupsi masih terjadi secara tidak kontinyu.

Perkembangan aktivitas Gunung Marapi sampai 23 Juni 2024, satu minggu terakhir tinggi hembusan asap dan kolom abu letusan maksimum 500 meter di atas puncak dan cenderung menurun bila dibandingkan dengan satu minggu sebelumnya.

“Gempa letusan terekam sebanyak 0-2 kali per hari, sedangkan gempa Hembusan terekam 0-12 kali per hari. Kejadian gempa-gempa permukaan ini masih berlanjut menurun sejak 10 Juni 2024,” katanya.

Sementara gempa-gempa yang berkaitan dengan tekanan dan pasokan magma dari kedalaman terutama gempa vulkanik dalam dan dangkal terekam rendah dan cenderung menurun bila dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

“Gempa tektonik lokal di sekitar gunung masih terekam dengan jumlah harian yang fluktuatif. Energi seismik yang tercermin dari RSAM (Real-time Seismic Amplitude Measurement) berfluktuasi di sekitar basefine, dan tremor menerus masih terekam dengan amplitudo dominan 1 mm,” ujarnya.

Sedangkan grafik deformasi tiltmeter cenderung menunjukkan deflasi (pengempisan) pada tubuh gunungapi. Laju emisi (fluks) gas SO2 Gunung Marapi dari satelit sentinel yang berkaitan dengan pasokan magma tergolong rendah dan berfluktuasi di bawah 300 ton perhari sejak 26 April 2024. “Terakhir terukur 36 ton per hari pada tanggal 18 Juni 2024,” katanya.

Berdasarkan evaluasi data-data pemantauan di atas, secara umum aktivitas Gunung Marapi cenderung menunjukkan penurunan. Namun demikian aktivitasnya dapat berfluktuasi dan belum stabil secara konsisten, sehingga erupsi masih dapat berpotensi terjadi. “Oleh karena itu masih diperlukan waktu untuk melihat kestabilan dari aktivitas Gunung Marapi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3180991/marapi-HLgx_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Warga Jangan Beraktivitas di Radius 3 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162159/gunung_marapi-qv1m_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Bergolak, Kolom Abu Menjulang 1.600 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159330/gunung_marapi-m2zi_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Kolom Abu Capai 400 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157353/gunung_marapi-k6Q0_large.jpg
Gunung Marapi Meletus, Terdengar Dentuman Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155666/marapi-6sne_large.jpg
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/340/3155292/gunung_marapi-UP5B_large.jpg
Gunung Marapi Meletus Malam Ini, Masyarakat Waspada!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement